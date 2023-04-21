Топ 10 брендів, які випускають найнадійніші автомобілі у 2023 році (фото)
Більшість автовиробників стали випускати більш надійні автомобілі. У лідерах у 2023 році опинилися як японські, так і німецькі бренди.
Американські експерти визначили 10 брендів, які випускають найнадійніші автомобілі у 2023 році. Результат дослідження опубліковано на сайті HotCars.
Компанії Cox Automotive та Kelley Blue Book провели спільне дослідження, в якому вивчили надійність сучасних авто. Для цього експерти скористалися звітами про поломки різних моделей з 2023 року в США.
З'ясувалося, що японські автовиробники випускають одні з найнадійніших автомобілів у світі. Тим часом німецькі бренди також почали робити свої авто більш надійними.
Топ 10 брендів, які випускають найнадійніші автомобілі у 2023 році:
10. Lincoln
Середній рейтинг надійності: 54 зі 100
Останні кілька років бренд Lincoln підвищив середній показник надійності своїх автомобілів. Експерти особливо відзначили кросовер Corsair, який рідко стикається з поломками.
Також згадали й про кросовер Nautilus. Цей автомобіль дозволив підвищити середній рейтинг надійності американського бренду.
9. Kia
Середній рейтинг надійності: 54 зі 100
Корейський бренд Kia всього за кілька років перетворився з бюджетного автомобільного бренду на справжнього автогіганта. Їхні автомобілі не тільки мають привабливий дизайн, але й мають непогану надійність.
Одними з найнадійніших моделей бренду визнали Carnival, EV6 та Telluride. Ці моделі користуються популярністю у США та пропонують багате оснащення за конкурентну вартість.
8. Acura
Середній рейтинг надійності: 57 зі 100.
Північноамериканський суббренд Acura завоював популярність на цільовому ринку завдяки надійним преміальним моделям. У дослідженні сказано, що обслуговування автомобілів японського бренду в середньому коштує 500 доларів за рік.
Експерти виділили моделі TLX, MDX та RDX за їх надійність. Ці автомобілі не лише рідко ламаються, а й недорогі в обслуговуванні.
7. Subaru
Середній рейтинг надійності: 59 зі 100
Автомобілі Subaru мають попит завдяки надійності та невеликій вартості. Особливо ці авто цінують за високу практичність.
Найнадійнішою моделлю виявився кросовер Crosstrek. Також рідко ламаються Impreza, Outback, Legacy та Ascent.
6. Audi
Середній рейтинг надійності: 60 зі 100
Автомобілі Audi кілька років поспіль входили до списку найненадійніших. Головною проблемою були множинні відмови сервісних центрів у їхньому ремонті за гарантією. Проте німецький бренд поступово позбавляється такого статусу.
Експерти заявили, що більшість автомобілів Audi не такі дорогі в обслуговуванні, як може здатися, на перший погляд. Вони виділили моделі A3 та A4 за їх надійність.
5. Honda
Середній рейтинг надійності: 62 зі 100.
Автомобілі Honda не лише дешеві в обслуговуванні, а й рідко ламаються. Експерти високо оцінили їхню ремонтопридатність, особливо в порівнянні з конкурентами.Важливо
Найнадійнішими моделями визнали Accord, Accord Hybrid, Passport та Civic. Вони суттєво підвищили середній рейтинг бренду.
4. BMW
Середній рейтинг надійності: 65 зі 100
У 2023 році BMW вдалося підвищити своє місце у рейтингу надійності на 10 позицій. Німецький бренд навіть зрівнявся з одним з найкращих автовиробників за цим показником – Mazda.
"Порятунком" для BMW стала модель 3 Series, яка помітно підвищила середній показник надійності бренду. Проте експертів непокоїть висока вартість обслуговування цих автомобілів.
3. Mazda
Середній рейтинг надійності: 65 зі 100
Mazda вже давно випускають одні з найнадійніших автомобілів. У 2023 році японський бренд посів третє місце, поступившись лише двом компаніям.
Секрет Mazda у тому, що багато моделей ділять між собою спільні платформи. Це дозволяє виробнику робити їх більш надійними за менших витрат.
Найвищу надійність показала модель MX-5 Miata. Також експерти відзначили кросовери CX-3 та CX-5.
2. Lexus
Середній рейтинг надійності: 72 зі 100
Преміальний суббренд Lexus випускає автомобілі, які не поступаються надійністю Toyota. Всі моделі бренду отримали рейтинг надійності вищий за середній.
Експерти виділили моделі GX та NX. Ці авто рідко потребують ремонту.
1. Toyota
Середній рейтинг надійності: 72 зі 100
Експерти визнали Toyota найнадійнішим автомобільним брендом у 2023 році. Компанія випускає безліч моделей, які є одними з найкращих щодо ремонтопридатності.
Одними з найнадійніших моделей визнали гібриди Corolla Hybrid та Prius. Вони рідко виходять з ладу, а їхній ремонт коштує недорого.
Раніше Фокус писав, що американські експерти назвали найнадійніші сучасні кросовери.