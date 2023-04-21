Топ 10 брендів, які випускають найнадійніші автомобілі у 2023 році (фото)

Більшість автовиробників стали випускати більш надійні автомобілі. У лідерах у 2023 році опинилися як японські, так і німецькі бренди.

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Американські експерти визначили 10 брендів, які випускають найнадійніші автомобілі у 2023 році. Результат дослідження опубліковано на сайті HotCars.

Компанії Cox Automotive та Kelley Blue Book провели спільне дослідження, в якому вивчили надійність сучасних авто. Для цього експерти скористалися звітами про поломки різних моделей з 2023 року в США.

З'ясувалося, що японські автовиробники випускають одні з найнадійніших автомобілів у світі. Тим часом німецькі бренди також почали робити свої авто більш надійними.

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Топ 10 брендів, які випускають найнадійніші автомобілі у 2023 році:

10. Lincoln

Lincoln Corsair визнали найнадійнішою моделлю бренду Фото: Lincoln

Середній рейтинг надійності: 54 зі 100

Останні кілька років бренд Lincoln підвищив середній показник надійності своїх автомобілів. Експерти особливо відзначили кросовер Corsair, який рідко стикається з поломками.

Також згадали й про кросовер Nautilus. Цей автомобіль дозволив підвищити середній рейтинг надійності американського бренду.

9. Kia

Kia EV6 увійшов до трійки найнадійніших автомобілів бренду Фото: Kia

Середній рейтинг надійності: 54 зі 100

Корейський бренд Kia всього за кілька років перетворився з бюджетного автомобільного бренду на справжнього автогіганта. Їхні автомобілі не тільки мають привабливий дизайн, але й мають непогану надійність.

Одними з найнадійніших моделей бренду визнали Carnival, EV6 та Telluride. Ці моделі користуються популярністю у США та пропонують багате оснащення за конкурентну вартість.

8. Acura

Acura лише трохи поступається в надійності бренду Honda Фото: Acura

Середній рейтинг надійності: 57 зі 100.

Північноамериканський суббренд Acura завоював популярність на цільовому ринку завдяки надійним преміальним моделям. У дослідженні сказано, що обслуговування автомобілів японського бренду в середньому коштує 500 доларів за рік.

Експерти виділили моделі TLX, MDX та RDX за їх надійність. Ці автомобілі не лише рідко ламаються, а й недорогі в обслуговуванні.

7. Subaru

Subaru Crosstrek визнали найнадійнішою моделлю бренду Фото: Subaru

Середній рейтинг надійності: 59 зі 100

Автомобілі Subaru мають попит завдяки надійності та невеликій вартості. Особливо ці авто цінують за високу практичність.

Найнадійнішою моделлю виявився кросовер Crosstrek. Також рідко ламаються Impreza, Outback, Legacy та Ascent.

6. Audi

Audi змогли зробити свої автомобілі надійнішими Фото: Audi

Середній рейтинг надійності: 60 зі 100

Автомобілі Audi кілька років поспіль входили до списку найненадійніших. Головною проблемою були множинні відмови сервісних центрів у їхньому ремонті за гарантією. Проте німецький бренд поступово позбавляється такого статусу.

Експерти заявили, що більшість автомобілів Audi не такі дорогі в обслуговуванні, як може здатися, на перший погляд. Вони виділили моделі A3 та A4 за їх надійність.

5. Honda

Honda давно входять до списку лідерів з надійності Фото: Honda

Середній рейтинг надійності: 62 зі 100.

Автомобілі Honda не лише дешеві в обслуговуванні, а й рідко ламаються. Експерти високо оцінили їхню ремонтопридатність, особливо в порівнянні з конкурентами.

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Найнадійнішими моделями визнали Accord, Accord Hybrid, Passport та Civic. Вони суттєво підвищили середній рейтинг бренду.

4. BMW

BMW 3 Series допоміг підвищити середній рейтинг надійності бренду Фото: BMW

Середній рейтинг надійності: 65 зі 100

У 2023 році BMW вдалося підвищити своє місце у рейтингу надійності на 10 позицій. Німецький бренд навіть зрівнявся з одним з найкращих автовиробників за цим показником – Mazda.

"Порятунком" для BMW стала модель 3 Series, яка помітно підвищила середній показник надійності бренду. Проте експертів непокоїть висока вартість обслуговування цих автомобілів.

3. Mazda

Mazda увійшли до трійки фіналістів за надійністю Фото: Mazda

Середній рейтинг надійності: 65 зі 100

Mazda вже давно випускають одні з найнадійніших автомобілів. У 2023 році японський бренд посів третє місце, поступившись лише двом компаніям.

Секрет Mazda у тому, що багато моделей ділять між собою спільні платформи. Це дозволяє виробнику робити їх більш надійними за менших витрат.

Найвищу надійність показала модель MX-5 Miata. Також експерти відзначили кросовери CX-3 та CX-5.

2. Lexus

Автомобілі Lexus недорогі в обслуговуванні попри високу вартість авто Фото: Lexus

Середній рейтинг надійності: 72 зі 100

Преміальний суббренд Lexus випускає автомобілі, які не поступаються надійністю Toyota. Всі моделі бренду отримали рейтинг надійності вищий за середній.

Експерти виділили моделі GX та NX. Ці авто рідко потребують ремонту.

1. Toyota

Toyota випускають найнадійніші автомобілі за версією американських експертів Фото: Toyota

Середній рейтинг надійності: 72 зі 100

Експерти визнали Toyota найнадійнішим автомобільним брендом у 2023 році. Компанія випускає безліч моделей, які є одними з найкращих щодо ремонтопридатності.

Одними з найнадійніших моделей визнали гібриди Corolla Hybrid та Prius. Вони рідко виходять з ладу, а їхній ремонт коштує недорого.

Раніше Фокус писав, що американські експерти назвали найнадійніші сучасні кросовери.