Украинский музыкант наладил выпуск необычных электромобилей собственной конструкции (фото)
Украинец своими силами разработал и собрал оригинальные электромобили. Они недорогие в постройке и способны проехать 90-120 км без подзарядки.
Тарас Земко из Дрогобычского района Львовской области преподает в музыкальной школе, играет в группе, сам пишет музыку и строит электромобили. Украинец создал уже две "зеленых" модели, которые оказались очень дешевыми в эксплуатации. Об этом сообщает сайт Дрогобич City.
Свое первое транспортное средство Тарас Земко построил еще в 2003 году – это был прицеп для велосипеда. Позже он создал еще один прицеп – теперь уже для автомобиля.
Первый самодельный электромобиль Тарас Земко начинал строить как трехколесную педальную машину для своего сына. Затем по его инициативе велосипед решили перевести на электротягу.
Электрокар создавали во время карантина, когда у Тараса Земко и его сына оказалось больше свободного времени. Самодельное авто обошлось создателю в 25 000 гривен.
На электромобиле Тарас Земко ездил в Стрый и Трускавец. Самодельное авто разгоняется до 50 км/ч и имеет запас хода 90 км, а его зарядка стоит всего 5 гривен. Его положительно воспринимают водители других машин и часто фотографируют, а полиция останавливала только для того, чтобы узнать подробности интересного транспортного средства.Важно
На протяжении последнего года украинец работает над четырехколесной моделью. Чтобы создать его, из 90 кг глины была вылеплена специальная форма, по которой был отлит кузов. Его стоимость составила всего 800 гривен.
Новый электромобиль оснащен мотором на 2 кВт (2,7 л. с.) и способен развить 70 км/ч. Запас хода составляет 120 км, а зарядка аккумулятора занимает 5 часов.
Тарас Земко планирует строить электрокары и в будущем. В его планах – еще более совершенная модель.
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