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Авто

Украинский музыкант наладил выпуск необычных электромобилей собственной конструкции (фото)

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Фото: Из архива Тараса Земко | Тарас Земко строит оригинальные электрокары

Украинец своими силами разработал и собрал оригинальные электромобили. Они недорогие в постройке и способны проехать 90-120 км без подзарядки.

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Тарас Земко из Дрогобычского района Львовской области преподает в музыкальной школе, играет в группе, сам пишет музыку и строит электромобили. Украинец создал уже две "зеленых" модели, которые оказались очень дешевыми в эксплуатации. Об этом сообщает сайт Дрогобич City.

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Первый электромобиль Тараса Земко начинался как педальная машина
Фото: Из архива Тараса Земко

Свое первое транспортное средство Тарас Земко построил еще в 2003 году – это был прицеп для велосипеда. Позже он создал еще один прицеп – теперь уже для автомобиля.

Первый самодельный электромобиль Тарас Земко начинал строить как трехколесную педальную машину для своего сына. Затем по его инициативе велосипед решили перевести на электротягу.

Украинский электромобиль, самодельный электромобиль, украинский электрокар, самодельный электрокар Fullscreen
Электромобиль обошелся создателю в 25 000 гривен
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Запас хода авто составляет 90 км

Электрокар создавали во время карантина, когда у Тараса Земко и его сына оказалось больше свободного времени. Самодельное авто обошлось создателю в 25 000 гривен.

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У новой модели Тараса Земко полностью закрытый кузов
Фото: Из архива Тараса Земко

На электромобиле Тарас Земко ездил в Стрый и Трускавец. Самодельное авто разгоняется до 50 км/ч и имеет запас хода 90 км, а его зарядка стоит всего 5 гривен. Его положительно воспринимают водители других машин и часто фотографируют, а полиция останавливала только для того, чтобы узнать подробности интересного транспортного средства.

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На протяжении последнего года украинец работает над четырехколесной моделью. Чтобы создать его, из 90 кг глины была вылеплена специальная форма, по которой был отлит кузов. Его стоимость составила всего 800 гривен.

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Электрокар получил мотор на 2,7 л. с. и способен развить 70 км/ч
Фото: Из архива Тараса Земко

Новый электромобиль оснащен мотором на 2 кВт (2,7 л. с.) и способен развить 70 км/ч. Запас хода составляет 120 км, а зарядка аккумулятора занимает 5 часов.

Тарас Земко планирует строить электрокары и в будущем. В его планах – еще более совершенная модель.

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