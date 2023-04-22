Український музикант налагодив випуск незвичних електромобілів власної конструкції (фото)

Українець самотужки розробив та зібрав оригінальні електромобілі. Вони недорогі у будівництві та здатні проїхати 90-120 км без підзарядки.

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Тарас Земко із Дрогобицького району Львівської області викладає у музичній школі, грає у групі, сам пише музику та будує електромобілі. Українець створив уже дві "зелені" моделі, які виявилися дуже дешевими в експлуатації. Про це повідомляє сайт Дрогобич City.

Перший електромобіль Тараса Земка розпочинався як педальна машина Фото: З архіву Тараса Земка

Свій перший транспортний засіб Тарас Земко збудував ще 2003 року – це був причіп для велосипеда. Пізніше він створив ще один причіп тепер уже для автомобіля.

Перший саморобний електромобіль Тарас Земко починав будувати як триколісну педальну машину для свого сина. Потім, за його ініціативою, велосипед вирішили перевести на електротягу.

Електромобіль коштував творцю 25 000 гривень Запас ходу авто становить 90 км

Електрокар створювали під час карантину, коли у Тараса Земка та його сина виявилося більше вільного часу. Саморобне авто обійшлося творцю у 25 000 гривень.

Нова модель Тараса Земка має повністю закритий кузов Фото: З архіву Тараса Земка

На електромобілі Тарас Земко їздив у Стрий та Трускавець. Саморобне авто розганяється до 50 км/год та має запас ходу 90 км, а його зарядка коштує лише 5 гривень. Його позитивно сприймають водії інших машин і часто фотографують, а поліція зупиняла лише для того, щоб дізнатися про подробиці цікавого транспортного засобу.

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Упродовж останнього року українець працює над чотириколісною моделлю. Щоб створити його, з 90 кг глини було виліплено спеціальну форму, за якою було відлито кузов. Його вартість становила лише 800 гривень.

Електрокар отримав двигун на 2,7 к. с. і здатний розвинути 70 км/год Фото: З архіву Тараса Земка

Новий електромобіль оснащений двигуном на 2 кВт (2,7 к. с.) і здатний розвинути 70 км/год. Запас ходу складає 120 км, а заряджання акумулятора займає 5 годин.

Тарас Земко планує будувати електрокари і надалі. У його планах – ще досконаліша модель.

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