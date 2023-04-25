Два колеса и поплавки: в интернете показали единственный в мире скутер-амфибию (фото)

Оригинальный скутер-амфибию разработали в Великобритании в 60-х годах. Он получил стеклопластиковые поплавки, а также руль и лопасти.

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В музее мотоциклов итальянского городка Чинголи хранится интересный экспонат Lambretta Amphi-Scooter. Это единственный в мире скутер-амфибия, сообщает сайт Autoevolution.

Скутер-амфибию воссоздали и испытали на озере Фото: autoevolution.com

Мопед-амфибию разработал в середине 60-х британский дилер скутеров Lambretta. Руководил его созданием конструктор Рекс Уайт. Испытывали прототип в море близ Портсмута, а презентовали в 1965 году на мотошоу в Брайтоне. Он остался в единственном экземпляре.

Скутер хранится в итальянском мотомузее Фото: autoevolution.com

За основу взяли скутер Lambretta J125 1964 года, который дополнили раскладными стеклопластиковыми поплавками по бокам. Кроме того, он получил лопастной привод для движения по воде, а к переднему крылу прикрепили лодочный руль-перо.

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Оригинальный Lambretta Amphi-Scooter утерян и не дожил до наших дней, поэтому в музее выставлена тщательно воссозданная его копия. Ее построили на базе такого же Lambretta J125 с использованием сохранившихся чертежей.

Стеклопластиковые поплавки выполнены складывающимися Фото: autoevolution.com

Работы заняли 700 часов и обошлись в 20 000 евро. Готовый мопед-амфибию протестировали на озере в Чинголи.

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