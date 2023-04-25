Два колеса та поплавці: в інтернеті показали єдиний у світі скутер-амфібію (фото)

Оригінальний скутер-амфібію розробили у Великій Британії у 60-х роках. Він отримав склопластикові поплавці, а також кермо та лопаті.

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У музеї мотоциклів італійського містечка Чінголі зберігається цікавий експонат Lambretta Amphi-Scooter. Це єдиний у світі скутер-амфібія, повідомляє сайт Autoevolution.

Скутер-амфібію відтворили та випробували на озері Фото: autoevolution.com

Мопед-амфібію розробив у середині 60-х британський дилер скутерів Lambretta. Керував його створенням конструктор Рекс Вайт. Випробовували прототип у морі поблизу Портсмута, а презентували у 1965 році на мотошоу у Брайтоні. Він залишився в єдиному екземплярі.

Скутер зберігається в італійському мотомузеї Фото: autoevolution.com

За основу взяли скутер Lambretta J125 1964 року, який доповнили розкладними склопластиковими поплавцями з боків. Крім того, він отримав лопатевий привід для руху по воді, а до переднього крила прикріпили човнове кермо-перо.

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Оригінальний Lambretta Amphi-Scooter втрачено і не дожив до наших днів, тому в музеї виставлена ретельно відтворена його копія. Її побудували на базі такого ж Lambretta J125 з використанням креслень, що збереглися.

Склопластикові поплавці виконані складними Фото: autoevolution.com

Роботи зайняли 700 годин і коштували 20 000 євро. Готовий мопед-амфібію протестували на озері в Чінголі.

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