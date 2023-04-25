По советской традиции: в РФ к сборке автомобилей начали привлекать заключенных
Завод "Урал" вынужден использовать заключенных из-за дефицита рабочих кадров. Желающих устроиться на завод не очень много.
На предприятиях российской автопромышленности начали использовать труд заключенных. Первыми такую практику внедрили на автозаводе "Урал" в Челябинской области. Об этом заявил директор по операционной системе компании Григорий Житенев, сообщает сайт Motor.
По его словам, на предприятии уже работают около 100 заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах. Они трудятся в механосборочном цеху и даже на главном конвейере.
На "Урале" не впервые используется труд заключенных. Их активно привлекали к сборке авто во времена СССР, а в прошлом году в порядке эксперимента были задействованы 30 осужденных за преступления легкой и средней тяжести.
Руководители предприятия объясняют эксплуатацию заключенных нехваткой рабочих рук. Выяснилось, что желающих устроиться на предприятие не так уж и много.
Предприятие "Урал" является поставщиком техники для российской армии, поэтому после начала полномасштабного вторжения в Украину на него стало поступать больше заказов (в 2023 году планируют выпустить 16 000 авто) и потребовалось расширение штата. Помимо заключенных, завод также привлек 700 человек по аутсорсингу.
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