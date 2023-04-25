За радянською традицією: у РФ до виробництва автомобілів почали залучати в'язнів

Завод "Урал" змушений використовувати ув'язнених через дефіцит робочих кадрів. Охочих влаштуватися на завод не дуже багато.

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На підприємствах російської автопромисловості почали використовувати працю ув'язнених. Першими таку практику впровадили на автозаводі "Урал" у Челябінській області. Про це заявив директор із операційної системи компанії Григорій Житеньов, повідомляє сайт Motor.

За його словами, на підприємстві вже працюють близько 100 ув'язнених, які відбувають покарання у російських в'язницях. Вони працюють у механозбірному цеху і навіть на головному конвеєрі.

На "Уралі" не вперше використовується праця ув'язнених. Їх активно залучали до складання авто за часів СРСР, а торік як експеримент було задіяно 30 засуджених за злочини легкої та середньої тяжкості.

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Керівники підприємства пояснюють експлуатацію ув'язнених нестачею робочих рук. З'ясувалося, що охочих влаштуватися на підприємство не так уже й багато.

Підприємство "Урал" є постачальником техніки для російської армії, тому після початку повномасштабного вторгнення в Україну на нього почало надходити більше замовлень (у 2023 році планують випустити 16 000 авто) і знадобилося розширення штату. Крім ув'язнених, завод також залучив 700 осіб з аутсорсингу.

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