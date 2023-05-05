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Авто

Заряженный спорткар BMW M4 бросил вызов Porsche 911 на прямой (видео)

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Фото: Скриншот | BMW M4 CSL и Porsche 911 GT3 показали свои возможности в драг-рейсинге

Оба автомобиля созданы для гоночного трека, но в этот раз им пришлось сразиться на прямой. Влажная погода только усложнила задачу для заднеприводных авто.

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Блогеры устроили драг-рейсинг между заряженным купе BMW M4 CSL и трековым суперкаром Porsche 911 GT3. Видео опубликовали на YouTube-канале AutoTrader.

BMW M4 CSL является одним из самых быстрых серийных автомобилей бренда в истории. Блогеры решили выяснить, справится ли он с культовым суперкаром Porsche 911 на прямой.

BMW M4 CSL оснащен 3,0-литровым турбированным шестицилиндровым двигателем мощностью 550 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,7 секунды.

Под капотом Porsche 911 GT3 установлен 4,0-литровый атмосферный оппозитный двигатель мощностью 510 л.с. и 470 Нм крутящего момента. Суперкар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды.

Всего было проведено 4 заезда между BMW M4 CSL и Porsche 911 GT3. В тот день была влажная погода, поэтому заднеприводным автомобилям было не так и просто стартовать с места.

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Итоговый счет составил 3:1 в пользу Porsche 911 GT3. У BMW M4 CSL были проблемы с пробуксовкой, из-за чего спорткар только один раз смог одержать победу.

Ранее Фокус сообщал, что блогеры устроили драг-рейсинг между кроссоверами Mazda CX-90, BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.