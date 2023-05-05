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Альтернатива Tesla Semi: Toyota готовит электрические грузовики с ГБО (фото)

электрические грузовики Тойота, Kenworth T680, Peterbilt 579, топливные ячейки
Фото: Toyota | Грузовики Kenworth T680 и Peterbilt 579 получат водородные установки Toyota

Электрические версии Kenworth T680 и Peterbilt 579 предложат в версиях мощностью 415 и 560 л. с. Запас хода превысит 700 км, а заправка займет всего 15 минут.

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Концерны Toyota и Paccar анонсировали совместный проект по созданию электрических грузовиков. Две новые модели поступят в производство в 2024 и 2025 годах. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

Kenworth T680, электрические грузовики, Peterbilt 579, топливные ячейки Fullscreen
Kenworth T680 сможет проехать 724 км на одной заправке
Фото: Toyota

Электрические силовые установки разработки Toyota получат грузовики Kenworth T680 и Peterbilt 579. Седельные тягачи Kenworth уже получили сертификацию в Калифорнии и доступны для заказа в США и Канаде. 10 таких авто сейчас тестируют в порту Лос-Анджелеса.

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Электрогрузовики получат по два мотора Toyota суммарной мощностью 415 либо 560 л. с. Они способны буксировать полуприцеп весом до 37 тонн.

электромобили Toyota Kenworth, электрические грузовики, Kenworth T680, Peterbilt 579, топливные ячейки Fullscreen
Первые 10 Kenworth T680 испытывают в порту Лос-Анджелеса
Фото: Toyota

Седельные тягачи не получат большую батарею как их основной конкурент Tesla Semi. Вместо нее установят водородные топливные ячейки, вырабатывающие электроэнергию для моторов.

По данным разработчиков, с полностью заполненными баллонами с водородом Kenworth T680 сможет проехать 724 км. Преимущество такой технологии – быстрая заправка примерно за 15 минут тогда, как заряжать батарею даже в быстром режиме придется не менее часа. В выхлопе водородных авто содержится только пар.

Ранее Фокус рассказывал, что Scania создала батарею для электрогрузовиков с ресурсос 1,5 млн км.

Также мы писали, что в Украине появился экстремальный пикап Toyota.