Карманная ракета: как выглядит самая экстремальная Skoda (фото, видео)

Миниатюрная Skoda Citigo получила мощный 270-сильный турбодизель и полный привод. В салоне установили спортивные кресла и каркас безопасности.

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В Великобритании выполнили впечатляющий тюнинг Skoda Citigo. Компактный городской хэтчбек переделали в экстремальный спорткар. Сейчас авто продается на eBay за 15 500 фунтов стерлингов ($19 600).

На крыше появился спойлер Фото: ebay.com

Под капот маленькой 3,5-метровой Skoda Citigo установили 2,0-литровый турбодизель Volkswagen. Двигатель разогнали до 270 л. с., чего более чем достаточно, учитывая, что спорткар Skoda весит всего 1160 кг.

В салоне установлены спортивные сиденья Фото: ebay.com

Тюнинг Skoda Citigo также включает установку 6-ступенчатой механической КПП, самоблокирующегося дифференциала и полного привода с муфтой Haldex. Кроме того, появились спортивные пружины подвески Eibach и тормоза Brembo.

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Визуально Skoda Citigo не слишком отличается от стандартной модели. Он получил воздухозаборник на капоте, спойлер на крыше и 17-дюймовые диски от Skoda Octavia RS с низкопрофильной резиной. Клиренс авто несколько занижен.

Для снижения веса боковые стекла заменили прозрачным пластиком, а часть отделки убрали. В салоне появились спортивные кресла и руль, а также клетка каркаса безопасности.

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