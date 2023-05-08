Кишенькова ракета: як виглядає найекстремальніша Skoda (фото, відео)

Мініатюрна Skoda Citigo отримала потужний 270-сильний турбодизель та повний привід. У салоні встановили спортивні крісла та каркас безпеки.

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У Великій Британії здійснили разючий тюнінг Skoda Citigo. Компактний міський хетчбек переробили на екстремальний спорткар. Наразі авто продається на eBay за 15 500 фунтів стерлінгів ($19 600).

На даху з'явився спойлер Фото: ebay.com

Під капот маленької 3,5-метрової Skoda Citigo встановили 2,0-літровий турбодизель Volkswagen. Двигун розігнали до 270 к. с., чого більш ніж достатньо, враховуючи, що спорткар Skoda важить лише 1160 кг.

У салоні встановлені спортивні сидіння Фото: ebay.com

Тюнінг Skoda Citigo також враховує установку 6-ступінчастої механічної КПП, диференціала, що самоблокується, і повного приводу з муфтою Haldex. Крім того, з'явилися спортивні пружини підвіски Eibach та гальма Brembo.

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Візуально Skoda Citigo не надто відрізняється від стандартної моделі. Він отримав повітрозабірник на капоті, спойлер на даху та 17-дюймові диски від Skoda Octavia RS із низькопрофільною гумою. Кліренс авто дещо занижений.

Для зниження ваги бічні стекла замінили прозорим пластиком, а частину обробки прибрали. У салоні з'явилися спортивні крісла та кермо, а також клітка каркаса безпеки.

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