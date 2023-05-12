Маленькая революция: культовый внедорожник Jeep Wrangler станет электромобилем

Бренд Jeep собирается производить только электромобили с 2030 года. Согласно планам компании, культовый внедорожник Wrangler также будет переведен на электротягу.

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Jeep собираются полностью перевести свой культовый внедорожник Wrangler на электротягу. Это может произойти уже в 2027 году. Об этом рассказали на сайте AutoExpress.

Новое поколение Jeep Wrangler было представлено в апреле 2023 года. Сейчас модель можно купить только с ДВС или гибридной силовой установкой, но через несколько лет появится полностью электрическая версия.

Jeep намерены производить только электромобили с 2030 года. Уже сейчас в Европе можно купить электрокроссовер Avenger, а с 2024 года будут доступны модели Wagoneer S и Recon.

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Глава Jeep Кристиан Менье отметил, что Wrangler является "лицом" бренда. Он подтвердил, что новое поколение модели будет не только полностью электрическим, но и более проходимым на бездорожье.

Ожидается, что электрический Jeep Wrangler получит большой запас хода и мощность более 300 л.с. На выбор будут доступны сразу несколько версий с несколькими электромоторами.

Новинка сохранит узнаваемые черты дизайна. Поэтому ожидать революции во внешности культовой модели не стоит.

Ранее Фокус сообщал, что Jeep представили семь новых внедорожников на базе Wrangler.