В интернете показали редкие архивные фото первого прототипа "Таврии" начала 70-х годов

Изначально ЗАЗ-1102 "Таврия" должен был получить совершенно другую внешность. Разработка перспективного авто началась еще в конце 60-х, но проект был отложен почти на 20 лет.

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В интернете показали, как изначально должен был выглядеть знаменитый ЗАЗ-1102 "Таврия". Прототип переднеприводного седана был создан в начале 70-х. Об этом сообщили на сайте Hyser.

В конце 60-х на Запорожском автомобилестроительном заводе началась разработка перспективной модели, которая должна была заменить устаревший ЗАЗ-968. Проект возглавил новый главный конструктор ЗАЗ Владимир Стешенко.

В начале 70-х был построен первый прототип двухдверного седана "Таврия". Его дизайн напоминал автомобили ВАЗ и Volvo тех лет.

Главной особенностью проекта стала переднеприводная платформа. В то время многие автомобили в СССР выпускались с задним приводом.

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Всего было изготовлено несколько макетов "Таврии" в кузове седан. Один из них получил прямоугольные фары, а второй — круглые. Позже появилась более совершенная модель ЗАЗ "Перспектива" уже с передним приводом.

Второй макет оснастили прямоугольными фарами Фото: Скриншот

К концу 70-х она эволюционировала в хэтчбек с оригинальным дизайном. А знакомый многим украинцам серийный ЗАЗ-1102 "Таврия" дебютировал только в 1987 году и сильно отличался от своих прототипов.

Ранее Фокус рассказал, что в интернет попали изображения обновленных "Таврии" и "Славуты", которые разрабатывались в начале 2000-х специально для европейского рынка.