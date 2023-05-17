Редкие коллекционные спорткары 70-х более 20 лет простояли заброшенными в гараже (видео)

Старинный Triumph TR6 не выезжал на дороги с 80-х, а Porsche 911 SC стоял в гараже с начала 2000-х. Теперь владелица решила восстановить автомобили.

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В Великобритании в старом гараже обнаружили винтажные спорткары Porsche 911 SC и Triumph TR6. Коллекционные автомобили десятилетиями не выезжали на дороги. Находке посвятили видео на Youtube-канале The Late Brake Show.

Спорткар попытались оживить, а затем отправили на СТО Фото: скриншот / YouTube

Владелица автомобилей рассказала, что Triumph TR6 стоит в гараже с 80-х годов, а Porsche 911 не эксплуатировался более 20 лет. По ее словам, машины в ее семье с 1986 года. Их купил тесть британки, а затем они перешли по наследству ее мужу, однако он серьезно болел с начала 2000-х и не уделял им должного внимания.

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В 2021 году владелец машин умер и британка решила дать спорткарам вторую жизнь. Состояние Triumph TR6 оставляет желать лучшего, а вот Porsche 911 SC 1978 года неплохо сохранился – его кузов и салон довольно неплохо выглядят.

Porsche 911 неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Porsche 911 выкатили из гаража, очистили, а в 3,0-литровом 180-сильном двигателе заменили масло и топливопроводы и он начал подавать признаки жизни. Машину отправили на СТО и механики считают, что ее нетрудно восстановить.

Ранее Фокус рассказывал про брошенный владельцем Porsche 911, не один год ржавеющий прямо на улице.

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