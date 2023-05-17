Рідкісні колекційні спорткари 70-х понад 20 років простояли занедбаними в гаражі (відео)

Старовинний Triumph TR6 не виїжджав на дороги з 80-х, а Porsche 911 SC стояв у гаражі з початку 2000-х. Наразі власниця вирішила відновити автомобілі.

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У Великобританії у старому гаражі виявили вінтажні спорткари Porsche 911 SC та Triumph TR6. Колекційні автомобілі десятиліттями не виїжджали на дороги. Знахідці присвятили відео на Youtube-каналі The Late Brake Show.

Спорткар спробували пожвавити, а потім відправили на СТО Фото: скриншот / YouTube

Власниця автомобілів розповіла, що Triumph TR6 стоїть у гаражі з 80-х років, а Porsche 911 не експлуатувався понад 20 років. За її словами, машини у її сім'ї з 1986 року. Їх купив тесть британки, а потім вони перейшли у спадок її чоловікові, проте він серйозно хворів із початку 2000-х і не приділяв їм належної уваги.

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У 2021 році власник машин помер і британка вирішила дати спорткарам друге життя. Стан Triumph TR6 залишає бажати кращого, а ось Porsche 911 SC 1978 непогано зберігся — його кузов і салон досить непогано виглядають.

Porsche 911 непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Porsche 911 викотили з гаража, очистили, а в 3,0-літровому 180-сильному двигуні замінили олію та паливопроводи і він почав подавати ознаки життя. Машину відправили на СТО та механіки вважають, що її неважко відновити.

Раніше Фокус розповідав про кинутий власником Porsche 911, який не один рік іржавіє прямо на вулиці.

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