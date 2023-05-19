Новый экстремальный внедорожник Nissan Patrol показали на первых фото и видео

Nissan Patrol Warrior подготовят к тяжелому бездорожью. Внедорожнику увеличат клиренс, а также установят специальные шины и обвес.

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Опубликованы фото и видео нового Nissan Patrol 2023 в исполнении Warrior. Внедорожник проходит испытания в Австралии и будет представлен в нынешнем году. Об этом сообщает сайт Carexpert.

Внедорожник сохранит 5,6-литровый V8 Фото: скриншот / YouTube

Новый Nissan Patrol Warrior будет прощальной версией нынешнего поколения модели нынешнего поколения. Его разрабатывают при участии австралийской компании Premcar, которая ранее помогла создать пикап Nissan Navara Pro4X Warrior.

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На видео видно, что у Nissan Patrol Warrior увеличен клиренс и установлены внедорожные шины, а колесные арки расширены. Отсутствие панорамной крыши указывает, что модификация создана на базе начального и наиболее доступного Nissan Patrol Ti. Не исключено, что в салоне будут использованы более износостойкие материалы отделки.

Новый Nissan Patrol Warrior сохранит 5,6-литровый бензиновый V8, однако его отдача неизвестна. В стандартной версии двигатель развивает 405 л. с., а в спортивном варианте Nismo – 428 л. с.

Внедорожник сохранит полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Его подвеска будет доработана и усилена для бездорожья.

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