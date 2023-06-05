Старый автобус превратили в практичный дом на колесах в ретро-стиле (видео)
В автобусе разместили кухню, ванную, гостиную, прачечную и столовую. Многие элементы интерьера выполнены из искусственного дерева и рассчитаны на максимальную практичность.
Супружеская пара из США построила оригинальный дом на колесах из старого рейсового автобуса. Автодом получил дизайн в стиле ретро и практичный интерьер. Видео опубликовали на YouTube-канале Tiny Home Tours.
Автобус покрасили в нежно-голубой цвет, который сочетается с деревянными панелями на кузове. На автобус установили новые колеса в ретро-стиле с белыми обводками на шинах.
Внутри есть все необходимое для жизни, включая полноразмерную ванную, гостиную и кухню. Предусмотрен и небольшой винный погреб, накрытый прозрачным акриловым стеклом.
В автодоме есть множество мест для хранения. Чтобы сэкономить места, внутри установили двойные выдвижные ящики.
На кухне есть раковина, столешница, плита, стол и холодильник. Рядом даже есть прачечная со стиральной машиной и сушилкой.
В гостиной предусмотрен раскладной диван, на котором могут разместиться два гостя. Супруги также установили две двухъярусные кровати и большую двуспальную кровать.Важно
Многие элементы интерьера выполнены из искусственного дерева. На крыше есть фотоэлектрическая батарея, которая обеспечивает дополнительное питание для электроприборов.
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