Старый автобус превратили в практичный дом на колесах в ретро-стиле (видео)

В автобусе разместили кухню, ванную, гостиную, прачечную и столовую. Многие элементы интерьера выполнены из искусственного дерева и рассчитаны на максимальную практичность.

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Супружеская пара из США построила оригинальный дом на колесах из старого рейсового автобуса. Автодом получил дизайн в стиле ретро и практичный интерьер. Видео опубликовали на YouTube-канале Tiny Home Tours.

Автобус покрасили в нежно-голубой цвет, который сочетается с деревянными панелями на кузове. На автобус установили новые колеса в ретро-стиле с белыми обводками на шинах.

Внутри есть все необходимое для жизни, включая полноразмерную ванную, гостиную и кухню. Предусмотрен и небольшой винный погреб, накрытый прозрачным акриловым стеклом.

В автодоме есть множество мест для хранения. Чтобы сэкономить места, внутри установили двойные выдвижные ящики.

На кухне есть все необходимое Фото: Скриншот

На кухне есть раковина, столешница, плита, стол и холодильник. Рядом даже есть прачечная со стиральной машиной и сушилкой.

В доме на колесах есть прачечная Фото: Скриншот

В гостиной предусмотрен раскладной диван, на котором могут разместиться два гостя. Супруги также установили две двухъярусные кровати и большую двуспальную кровать.

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Многие элементы интерьера выполнены из искусственного дерева. На крыше есть фотоэлектрическая батарея, которая обеспечивает дополнительное питание для электроприборов.

В автодоме есть шесть спальных мест Фото: Скриншот

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