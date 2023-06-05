Старий автобус перетворили на практичний будинок на колесах у ретростилі (відео)

В автобусі розмістили кухню, ванну, вітальню, пральню та їдальню. Більшість елементів інтер'єру виготовлені зі штучного дерева та розраховані на максимальну практичність.

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Подружня пара зі США збудувала оригінальний будинок на колесах зі старого рейсового автобуса. Автобудинок отримав дизайн у стилі ретро та практичний інтер'єр. Відео опублікували на Youtube-каналі Tiny Home Tours.

Автобус пофарбували у ніжно-блакитний колір, який поєднується з дерев'яними панелями на кузові. На автобус встановили нові колеса у ретростилі з білими обведеннями на шинах.

Усередині є все необхідне для життя, включно з повнорозмірною ванною, вітальнею і кухнею. Передбачено і невеликий винний льох, накритий прозорим акриловим склом.

В автобудинку є багато місць для зберігання. Щоб заощадити місце, всередині встановили подвійні шухляди.

На кухні є все необхідне Фото: Скриншот

На кухні є раковина, стільниця, плита, стіл та холодильник. Поруч навіть є пральня з пральною машиною та сушаркою.

У будинку на колесах є пральня Фото: Скриншот

У вітальні передбачено розкладний диван, на якому можуть розміститися гості. Подружжя також встановило два двоярусні ліжка та велике двоспальне ліжко.

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Більшість елементів інтер'єру виготовлені зі штучного дерева. На даху є фотоелектрична батарея, яка забезпечує додаткове живлення електроприладів.

В автобудинку є шість спальних місць Фото: Скриншот

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