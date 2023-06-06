Старый американский пикап завелся после полувекового простоя под открытым небом (видео)

Studebaker M5 проржавел, его стекла выбиты, а внутренняя отделка сгнила. Тем не менее двигатель пикапа удалось оживить после несложных манипуляций.

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В США обнаружили заброшенным редкий пикап Studebaker M5 1946 года. Автомобиль простоял в лесу с начала 70-х годов. Находке посвятили видео на Youtube-канале Jennings Motor Sports.

Отделка салона пикапа сгнила Фото: скриншот / YouTube

Полвека под открытым небом дали о себе знать. Studebaker M5 покрыт ржавчиной, его стекла и фары выбиты. В салоне сгнила отделка сиденья, а пол буквально покрыт ковром из сухих листьев. Впрочем, как ни странно, все кузовные панели на месте.

Двигатель Studebaker M5 удалось оживить Фото: скриншот / YouTube

Шестицилиндровый двигатель Studebaker M5 также проржавел и забит грязью, а некоторые детали вроде воздушного фильтра отсутствуют. Тем не менее, его удалось оживить.

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Мотор разобрали и прочистили, залили масло, добавили топливо и подали питание в систему зажигания. После несложных манипуляций шестерка заработала. Это вселило оптимизм в блогеров и они решили восстановить пикап Studebaker M5 до оригинального состояния.

Studebaker M5 – одна из моделей М-серии, которую выпускали с 1939 по 1952 годы. Пикап грузоподъемностью 500 кг оснащали 2,8-литровой рядной шестеркой мощностью 80 л. с.

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