Старий американський пікап завівся після півстолітнього простою просто неба (відео)

Studebaker M5 проіржавів, його скла вибиті, а внутрішнє оздоблення згнило. Проте двигун пікапа вдалося пожвавити після нескладних маніпуляцій.

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У США виявили занедбаним рідкісний пікап Studebaker M5 1946 року. Автомобіль простояв у лісі з початку 70-х років. Знахідці присвятили відео на Youtube каналі Jennings Motor Sports.

Оздоблення салону пікапа згнило Фото: скриншот / YouTube

Півстоліття просто неба дали про себе знати. Studebaker M5 покритий іржею, його скла та фари вибиті. У салоні згнило оздоблення сидіння, а підлога буквально покрита килимом із сухого листя. Втім, як не дивно, усі кузовні панелі на місці.

Двигун Studebaker M5 вдалося оживити Фото: скриншот / YouTube

Шестициліндровий двигун Studebaker M5 також проіржавів і забитий брудом, а деякі деталі на зразок повітряного фільтра відсутні. Проте його вдалося оживити.

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Мотор розібрали та прочистили, залили мастило, додали паливо та подали живлення до системи запалення. Після нескладних маніпуляцій шістка заробила. Це вселило оптимізм у блогерів, і вони вирішили відновити пікап Studebaker M5 до оригінального стану.

Studebaker M5 – одна із моделей М-серії, яку випускали з 1939 по 1952 роки. Пікап вантажопідйомністю 500 кг оснащували 2,8-літровою рядною шісткою потужністю 80 к. с.

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