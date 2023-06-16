Nissan представил новый логотип: что он означает (фото)

Nissan подал заявку на патент на новый минималистичный логотип с пятью линиями одного цвета. Это изображение имеет гораздо большее значение, чем может показаться на первый взгляд.

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Nissan запатентовал новый минималистичный логотип. Его значение понятно только истинным поклонникам бренда. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

В 2020 году Nissan обновили свой логотип для всего модельного ряда. Он стал более элегантным и современным.

Логотип, который был обнаружен в заявке на патент, вызывает гораздо больше вопросов. Это изображение пяти линий одного цвета.

Новый логотип Nissan означает число 23 Фото: World Intellectual Property Organization

В Nissan не прокомментировали утечку, но пользователи уже высказали свои догадки по этому поводу. Вероятнее всего, логотип связан с гоночной историей японского бренда.

В 1986 году спортивное подразделение Nissan Nismo приняло участие в гонке на выносливость "24 часа Ле-Мана". В соревнованиях принимал участие болид R86V под номером 23.

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Другими знаковыми автомобилями с номером 23 являются Nissan GT-R LM Nismo, Primera BTCC, и GT-R Nismo GT1. Даже сейчас гоночные болиды Nismo часто используют этот номер.

Прототип для гонок "24 часа Ле-Мана" Nissan GT-R LM Nismo также имел номер 23 Фото: Wikipedia

Вероятнее всего, новый логотип получат все будущие автомобили Nismo. Одним из первых таких авто может заряженный спорткар Nissan Z Nismo.

Ранее Фокус писал, что в интернете опубликовали официальные фото Nissan Sentra 2024.