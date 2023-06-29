В интернете показали малоизвестный украинский электрокар на агрегатах МиГ-29 (фото)

Электромобиль "Киев-1103" оснастили 25-сильным мотором, а его запас хода составлял 200 км. Разработкой заинтересовались в Европе и даже были готовы инвестировать в производство авто.

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Опубликованы редкие архивные фото электромобиля "Киев-1103". Он был готов к серийному производству, однако начать его так и не получилось. Об этом сообщает сайт Wheel News.

Запас хода электрокара составлял 200 км

Электрокар "Киев-1103" разработали в начале 90-х в Научно-производственном центре "Информатика" и Институте электросварки им. Е. О. Патона, а руководил его созданием кандидат технических наук Владимир Татаренко.

Мотором для электромобиля послужил электростартер от истребителя МиГ-29 – их в 90-х хватало на складах. Он развивает 25 л. с. и весит всего 11 кг.

Электромобиль демонстрировали на различных выставках

В Израиле специально для "Киев-1103" разработали аккумуляторную батарею, которую планировали выпускать в Украине (позже эта компания создала батарею для Renault Fluence Z.E.). С ней запас хода составлял 200 км. А в Чехии для авто спроектировали легкий стеклопластиковый кузов.

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Украинский электромобиль активно тестировали киевском на автодроме "Чайка" и демонстрировали на различных выставках. "Киев-1103" планировали продавать не только в Украине, но и в Европе.

Кузов электрокара оказался на территории одного из киевских СТО

С этой целью было создано АО "Электромобиль". Проектом заинтересовались иностранные инвесторы, а Deutsche Bank был готов выдать кредит для организации производства. Единственным условием для ссуды были гарантии Кабмина, а правительство их так и не предоставило.

Без финансирования дальнейшее развитие проекта признали бесперспективным. Электромобиль "Киев-1103" был на ходу до 2002 года, а позже его кузов оказался возле одного из столичных СТО.

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