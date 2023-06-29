В інтернеті показали маловідомий український електрокар на агрегатах МіГ-29 (фото)

Електромобіль "Київ-1103" оснастили 25-сильним мотором, а його запас ходу становив 200 км. Розробкою зацікавилися в Європі і навіть були готові інвестувати у виробництво авто.

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Опубліковано рідкісні архівні фото електромобіля "Київ-1103". Він був готовий до серійного виробництва, проте почати його так і не вийшло. Про це повідомляє сайт Wheel News.

Запас ходу електрокара становив 200 км

Електрокар "Київ-1103" розробили на початку 90-х у Науково-виробничому центрі "Інформатика" та Інституті електрозварювання ім. Є. Є. Шмигаля. Е. О. Патона, а керував його створенням кандидат технічних наук Володимир Татаренко.

Мотором для електромобіля послужив електростартер від винищувача МіГ-29 — їх у 90-х вистачало на складах. Він розвиває 25 к. с. і важить лише 11 кг.

Електромобіль демонстрували на різних виставках

В Ізраїлі спеціально для "Київ-1103" розробили акумуляторну батарею, яку планували випускати в Україні (пізніше ця компанія створила батарею для Renault Fluence Z.E.). З нею запас ходу становив 200 км. А в Чехії для авто спроектували легкий склопластиковий кузов.

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Український електромобіль активно тестували київському на автодромі "Чайка" та демонстрували на різних виставках. "Київ-1103" планували продавати не тільки в Україні, а й у Європі.

Кузов електрокара опинився на території одного з київських СТО

З цією метою було створено АТ "Електромобіль". Проектом зацікавилися іноземні інвестори, а Deutsche Bank був готовий видати кредит для організації виробництва. Єдиною умовою для позики були гарантії Кабміну, а уряд їх так і не надав.

Без фінансування подальший розвиток проекту визнали безперспективним. Електромобіль "Київ-1103" був на ходу до 2002 року, а пізніше його кузов опинився біля одного зі столичних СТО.

Раніше Фокус розповідав про електромобіль "Таврія". Його готували для Європи і нещодавно одне таке авто знайшли в Німеччині.

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