Не опять, а снова: очередной новый "Москвич" оказался "китайцем" (фото)

Кроссовер "Москвич 6" — это китайский JAC Sehol X6. От модели-донора автомобиль отличается только отсутствием логотипов JAC.

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В интернет попали фото нового "Москвич 6". Кроссовер впервые продемонстрировали участникам собрания совета директоров КАМАЗ в Татарстане. Об этом сообщает сайт Carakoom.

Модель официально презентуют до конца года Фото: Carakoom

Место для презентации авто выбрали не зря. КАМАЗ является одним из совладельцев завода "Москвич". Премьера модели состоится до конца года.

Чуда не произошло – новый "Москвич 6" является китайским JAC, как и все современные модели возрожденные марки. Если точнее, то это кроссовер JAC Sehol X6. От китайского донора российская версия отличается только отсутствием логотипов JAC (значки "Москвич" при этом наклеить не успели).

JAC Sehol X6 выпускают с 2022 года Фото: JAC

Новый JAC Sehol X6 выпускают в Китае с 2022 года, и он является улучшенной версией модели JAC Refine S5. Кроссовер достигает 4505 мм в длину и 1850 мм в ширину при колесной базе 2660 мм. У авто весьма противоречивый дизайн с огромной решеткой радиатора и крупными фарами. В салоне установлен большой тачскрин.

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Китайский кроссовер JAC Sehol X6 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 150 л. с. Эта же четверка устанавливается и на кроссовер "Москвич 3". На выбор предложены 5-ступенчатая механическая и 6-ступенчатая роботизированной КПП, а привод у авто исключительно передний.

В салоне установлен большой тачскрин Фото: autohome.com.cn

Напомним, что кроссовер "Москвич 3" является китайским JAC JS4, а лифтбэк "Москвич 5" — это JAC Sehol A5 Plus. Кроме того, в скором времени должна появиться еще и бюджетная модель на базе JAC JS3.

Также Фокус сообщал, что и новый кроссовер Lada оказался китайской моделью.