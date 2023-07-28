Свыше 500 сил и цена $145 000: появился самый дорогой и экстремальный Ford Mustang (видео)

Новый Ford Mustang Dark Horse R предназначен исключительно для гоночного трека. Для владельцев авто организуют специальный чемпионат Mustang Challenge.

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Линейку нового Ford Mustang 2024 пополнила лимитированная версия Dark Horse R. Экстремальный трековый спорткар будет стоить от 145 000 долларов, то есть станет самым дорогим Mustang в истории. Подробности новой версии раскрыли на официальном сайте Ford.

Купе оснащено 5,0-литровым V8 мощностью более 500 л. с. Фото: Ford

За основу для новинки взяли стандартный Ford Mustang Dark Horse. Его 5,0-литровый V8 развивает свыше 500 л. с. (точную цифру пока не называют). Двигателю улучшили охлаждение и масляную систему, а также установили прямоточный выхлоп Borla.

Ходовую Ford Mustang серьезно доработали Фото: Ford

Новый Ford Mustang получил спортивную подвеску с амортизаторами Multimatic DSSV и регулируемыми амортизаторами. Кроме того, установлены тормоза Brembo и гоночные шины Michelin типа слик.

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Визуально новый Ford Mustang Dark Horse R практически не отличается от стандартного купе. А вот салон изменился – оттуда убрали часть отделки, шумоизоляцию и мультимедийную систему. Вместо этого установлены спортивные кресла Recaro, съемный руль и трубчатый каркас безопасности.

Руль Ford Mustang является съемным Фото: Ford

Новый Ford Mustang Dark Horse R не допущен к дорогам общего пользования – его можно эксплуатировать только на гоночном треке. Позже для владельцев купе организуют специальный чемпионат Mustang Challenge.

Ранее Фокус сообщал, что новый Ford Mustang 2024 получит сверхмощную 850-сильную версию.

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