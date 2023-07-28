Понад 500 сил і ціна $145 000: з'явився найдорожчий і найекстремальніший Ford Mustang (відео)

Новий Ford Mustang Dark Horse R призначений виключно для гоночного треку. Для власників авто організують спеціальний чемпіонат Mustang Challenge.

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Лінійку нового Ford Mustang 2024 року поповнила лімітована версія Dark Horse R. Екстремальний трековий спорткар коштуватиме від 145 000 доларів, тобто стане найдорожчим Mustang в історії. Подробиці нової версії розкрили на офіційному сайті Ford.

Купе оснащене 5,0-літровим V8 потужністю понад 500 к. с. Фото: Ford

За основу для новинки взяли стандартний Ford Mustang Dark Horse. Його 5,0-літровий V8 розвиває понад 500 к. с. (точної цифри поки що не називають). Двигуну поліпшили охолодження і масляну систему, а також встановили прямоточний вихлоп Borla.

Ходову Ford Mustang серйозно допрацювали Фото: Ford

Новий Ford Mustang отримав спортивну підвіску з амортизаторами Multimatic DSSV і регульованими амортизаторами. Крім того, встановлено гальма Brembo і гоночні шини Michelin типу слік.

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Візуально новий Ford Mustang Dark Horse R практично не відрізняється від стандартного купе. А ось салон змінився — звідти прибрали частину оздоблення, шумоізоляцію і мультимедійну систему. Замість цього встановлено спортивні крісла Recaro, знімне кермо і трубчастий каркас безпеки.

Кермо Ford Mustang є знімним Фото: Ford

Новий Ford Mustang Dark Horse R не допущений до доріг загального користування — його можна експлуатувати тільки на гоночному треку. Пізніше для власників купе організують спеціальний чемпіонат Mustang Challenge.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Ford Mustang 2024 отримає надпотужну 850-сильну версію.

Також ми писали, що Ford показав кросовер у стилі 70-х років.