Новый бюджетный седан Kia рассекретили до премьеры (фото)

Новый седан Kia K3 2024 модельного года станет преемником бюджетной модели Rio. Новинка станет крупнее и технологичнее своего предшественника.

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Kia показала седан K3 следующего поколения. На первом официальном снимке изображены задние фонари новинки. Об этом рассказали на сайте Motor1.

По слухам, новый Kia K3 станет преемником модели Rio, который был снят с производства в Европе. Седан сильно изменится внешне и получит новые технологии, как и его собрат Hyundai Accent 2023.

Задние фонари новинки будут выполнены в фирменном стиле Kia. Они будут соединены в один блок.

Новый Kia K3 2024 получит стильную заднюю оптику Фото: Kia

Также прототип седана был замечен во время зимних тестов. Главным изменением станут увеличенные габариты модели.

Прототип Kia K3 2024 был замечен во время зимних испытаний Фото: Motor1.com

Спереди появятся узкие фары и широкая решетка радиатора. Также ожидается появление современных систем безопасности.

Новый Kia K3 предложат с бензиновыми двигателями и гибридной силовой установкой. Полностью электрическая версия седана остается под вопросом.

Kia Rio четвертого поколения выпускается с 2017 года. Поэтому обновление модели является логичным шагом.

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Презентация нового Kia K3 состоится 8 августа. Новинку покажут в городе Мехико.

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