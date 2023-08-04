Новий бюджетний седан Kia розсекретили до прем'єри (фото)

Новий седан Kia K3 2024 модельного року стане наступником бюджетної моделі Rio. Новинка стане більшою і технологічнішою за свого попередника.

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Kia показала седан K3 наступного покоління. На першому офіційному знімку зображено задні ліхтарі новинки. Про це розповіли на сайті Motor1.

За чутками, новий Kia K3 стане наступником моделі Rio, який був знятий із виробництва в Європі. Седан сильно зміниться зовні й отримає нові технології, як і його побратим Hyundai Accent 2023.

Задні ліхтарі новинки будуть виконані у фірмовому стилі Kia. Вони будуть з'єднані в один блок.

Новий Kia K3 2024 отримає стильну задню оптику Фото: Kia

Також прототип седана був помічений під час зимових тестів. Головною зміною стануть збільшені габарити моделі.

Прототип Kia K3 2024 був помічений під час зимових випробувань Фото: Motor1.com

Спереду з'являться вузькі фари та широка решітка радіатора. Також очікується поява сучасних систем безпеки.

Новий Kia K3 запропонують із бензиновими двигунами та гібридною силовою установкою. Повністю електрична версія седана залишається під питанням.

Kia Rio четвертого покоління випускається з 2017 року. Тому оновлення моделі є логічним кроком.

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Презентація нового Kia K3 відбудеться 8 серпня. Новинку покажуть у місті Мехіко.

Раніше Фокус писав, що в Європі презентували новий компактний хетчбек Kia Picanto 2024.