Китайцы готовят стильного конкурента Ford Bronco с запасом хода 1200 км (фото)

Fang Cheng Bao Leopard 5 PHEV дебютирует в Китае уже в августе 2023 года. Внедорожник получит 544-сильную гибридную установку и сможет разгоняться до сотни за 4 секунды.

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В Китае заметили новый гибридный внедорожник Fang Cheng Bao Leopard 5 PHEV от BYD. Прототип почти не прикрыт камуфляжем. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Fang Cheng Bao Leopard 5 PHEV основан на гибридной платформе DM-o. Это будет первая модель от нового дочернего бренда BYD.

Внедорожник получит стильный дизайн в духе Ford Bronco. Спереди разместят прямоугольные фары, между которыми находится решетка радиатора.

Сзади установлены вертикальные фонари. Также на двери багажника можно заметить запасное колесо. Помимо этого Fang Cheng Bao Leopard 5 PHEV отличается большими боковыми зеркалами заднего вида.

Сзади размещены вертикальные фонари Фото: Weibo

Внедорожник оснастят гибридной силовой установкой мощностью 544 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать 4 секунды.

Fang Cheng Bao Leopard 5 PHEV сможет проехать до 1200 км по циклу CLTC. Электромотор можно будет заряжать отдельно.

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В интерьере появятся три больших дисплея и множество физических кнопок. Также в список оснащения войдет инновационная подвеска DiSus-P, которая позволит улучшить возможности новинки на бездорожье.

В интерьере установили три больших дисплея Фото: Weibo

Неизвестно, появится ли Fang Cheng Bao Leopard 5 PHEV на глобальном рынке. Стоимость внедорожника также остается неизвестной.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае представили роскошный гибридный минивэн GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV.