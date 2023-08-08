Китайці готують стильного конкурента Ford Bronco із запасом ходу 1200 км (фото)

Fang Cheng Bao Bao Leopard 5 PHEV дебютує в Китаї вже в серпні 2023 року. Позашляховик отримає 544-сильну гібридну установку та зможе розганятися до сотні за 4 секунди.

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У Китаї помітили новий гібридний позашляховик Fang Cheng Bao Leopard 5 PHEV від BYD. Прототип майже не прикритий камуфляжем. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Fang Cheng Bao Bao Leopard 5 PHEV заснований на гібридній платформі DM-o. Це буде перша модель від нового дочірнього бренду BYD.

Позашляховик отримає стильний дизайн у дусі Ford Bronco. Спереду розмістять прямокутні фари, між якими розташована решітка радіатора.

Ззаду встановлено вертикальні ліхтарі. Також на дверях багажника можна помітити запасне колесо. Крім цього Fang Cheng Bao Leopard 5 PHEV відрізняється великими бічними дзеркалами заднього огляду.

Ззаду розміщені вертикальні ліхтарі Фото: Weibo

Позашляховик оснастять гібридною силовою установкою потужністю 544 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме 4 секунди.

Fang Cheng Bao Bao Leopard 5 PHEV зможе проїхати до 1200 км за циклом CLTC. Електромотор можна буде заряджати окремо.

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В інтер'єрі з'являться три великі дисплеї та безліч фізичних кнопок. Також до списку оснащення увійде інноваційна підвіска DiSus-P, яка дасть змогу поліпшити можливості новинки на бездоріжжі.

В інтер'єрі встановили три великі дисплеї Фото: Weibo

Невідомо, чи з'явиться Fang Cheng Bao Leopard 5 PHEV на глобальному ринку. Вартість позашляховика також залишається невідомою.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї представили розкішний гібридний мінівен GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV.