Geely и Volvo показали спортивный электромобиль с большим запасом хода (фото)

Zeekr 001 FR сможет разгоняться до сотни примерно за 3,5 секунды. Также электромобиль получит улучшенную подвеску, что позволит ему проходить повороты на более высокой скорости.

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Линейку электромобиля Zeekr 001 пополнит новая заряженная версия FR. Она отличается новым кузовным обвесом и сможет проехать более 600 км на одном заряде. Об этом рассказали на сайте Automotive News Europe.

Zeekr 001 FR станет самой быстрой модификацией электромобиля. Внешне она отличается новым кузовным обвесом с карбоновыми деталями.

Zeekr 001 FR получит новые аэродинамические элементы Фото: Zeekr

Сзади появятся большой спойлер и диффузор из углеволокна. Еще одной отличительной чертой новинки станут красные контрастные элементы на кузове.

Zeekr 001 FR получит новый карбоновый спойлер Фото: Zeekr

Zeekr 001 FR получил улучшенную подвеску, чтобы проходить повороты на более высокой скорости. В интерьере также можно будет заметить несколько изменений в сравнении со стандартной моделью.

Новинку могут оснастить двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. Такую силовую установку можно найти на топовом Zeekr 001.

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Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около 3,5 секунды. Максимальная скорость пока неизвестна.

Ожидается, что цена Zeekr 001 FR составит около 1 миллиона юаней (138 600 долларов). Заряженный электромобиль представят на мероприятии ZEEKR Technology Evolution Day.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае официально презентовали новый роскошный минивэн Zeekr 009.