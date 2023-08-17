Ford Mustang впервые получил среднемоторную версию (видео)

Ford Mustang GTD может стать самой быстрой и необычной модификацией спорткара в истории. Новинка имеет множество внешних улучшений.

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В интернете рассекретили новейший Ford Mustang GTD. Эта версия отличается другим расположением двигателя. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Среднемоторный Ford Mustang GTD был замечен во время подготовки к Неделе автомобилей в Монтерее. Вероятнее всего двигатель не находится за спиной водителя и пассажиров.

Двигатель Ford Mustang GTD в отличие от остальных версий модели расположен значительно дальше от передней части. Это позволило улучшить развесовку спорткара по осям.

Новинка основана на стандартной модификации спорткара, но имеет множество отличий. Среди внешних изменений можно заметить новую раздельную решетку радиатора, увеличенные боковые воздухозаборники и массивное антикрыло сзади.

Спереди появилась новая решетка радиатора Фото: Скриншот

Также была сильно расширена задняя часть автомобиля. Он получил новый комплект легкосплавных колесных дисков.

Известно, что Ford Mustang GTD будет изготавливать канадская компания Multimatic, которая ранее выпускала суперкар Ford GT. Пока неясно, будет ли это дорожная или гоночная модификация спорткара.

Технические характеристики новинки пока неизвестны. Подробности рассекретят после презентации на Неделе автомобилей в Монтерее.

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