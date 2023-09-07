Дворец на колесах: в Украине на продажу выставили уникальный лимузин в ретро-стиле (фото)

Автомобиль получил рамную конструкцию и оснащен 115-сильным двигателем. Внутри есть множество мест для пассажиров.

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В Киеве на продажу выставили реплику лимузина Ford Model A 1932 года. Этот самодельный автомобиль был построен и зарегистрирован в 2009 году. Подробности об авто рассказали в объявлении на сайте AUTO.RIA.

Автомобиль получил рамную конструкцию с кузовом из металла и стеклопластика. Он окрашен в белый и синий цвета.

Реплика максимально точно повторяет оригинальный лимузин. Автомобиль часто использовался на различных мероприятиях.

Заднюю часть крыши можно опустить Фото: auto.ria.com

Интерьер выполнен из кожи и ткани. Внутри есть множество сидений для пассажиров. Заднюю часть крыши можно поднять или опустить в зависимости от погоды.

Интерьер лимузина выполнен из кожи и ткани Фото: auto.ria.com

Под капотом расположен 2,0-литровый двигатель от Ford Scorpio мощностью 115 л.с. и 160 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач.

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Пробег этого автомобиля составляет 20 тысяч км. Авто нуждается в ремонте кузова и салона, так как давно не эксплуатировалось. Продавец выставил реплику на продажу за 25 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в Одессе на продажу выставили необычный самодельный фургон на базе польского автомобиля ZUK.