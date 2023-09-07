Палац на колесах: в Україні на продаж виставили унікальний лімузин у ретростилі (фото)

Автомобіль отримав рамну конструкцію та оснащений 115-сильним двигуном. Всередині є безліч місць для пасажирів.

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У Києві на продаж виставили репліку лімузина Ford Model A 1932 року. Цей саморобний автомобіль був побудований і зареєстрований у 2009 році. Подробиці про авто розповіли в оголошенні на сайті AUTO.RIA.

Автомобіль отримав рамну конструкцію з кузовом із металу та склопластику. Він пофарбований у білий і синій кольори.

Репліка максимально точно повторює оригінальний лімузин. Автомобіль часто використовувався на різних заходах.

Задню частину даху можна опустити Фото: auto.ria.com

Інтер'єр виконаний зі шкіри та тканини. Всередині є безліч сидінь для пасажирів. Задню частину даху можна підняти або опустити залежно від погоди.

Інтер'єр лімузина виконаний зі шкіри та тканини Фото: auto.ria.com

Під капотом розташований 2,0-літровий двигун від Ford Scorpio потужністю 115 к.с. і 160 Нм крутного моменту. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

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Пробіг цього автомобіля становить 20 тисяч км. Авто потребує ремонту кузова і салону, оскільки давно не експлуатувалося. Продавець виставив репліку на продаж за 25 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Одесі на продаж виставили незвичайний саморобний фургон на базі польського автомобіля ZUK.