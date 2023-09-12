Китайцы показали стильного конкурента Tesla Model S за $27 400 (фото)
Arcfox Alpha S5 предложит премиальный интерьер и запас хода более 400 км на одном заряде. Новинка будет доступна с задним и полным приводом.
В Китае рассекретили новый электромобиль от Arcfox — седан Alpha S5. Новинка получит стильный дизайн и богатое оснащение. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.
Спереди Arcfox Alpha S5 установлены необычные узкие фары с раздельными дневными ходовыми огнями. На бампере есть воздухозаборник.
Задние фонари объединены в один блок. Они получили футуристичную графику, которая состоит из нескольких элементов.
Габариты Arcfox Alpha S5:
- длина — 4820 мм;
- ширина — 1930 мм;
- высота — 1480 мм;
- колесная база — 2900 мм.
В интерьере размещен большой центральный дисплей. Вместо приборной панели предусмотрен проекционный дисплей. Также внутри можно будет найти две панели для беспроводной зарядки электронных устройств.
Arcfox Alpha S5 оснастят электромотором мощностью 252 л.с. Он будет питаться от аккумуляторной батареей CATL.
Ожидается, что электрический седан будет доступен в версиях с задним и полным приводом. Запас хода составит более 400 км на одном заряде.Важно
Arcfox Alpha S5 поступит в продажу в Китае уже в этом году. Начальная цена составит около 200 000 юаней (27 400 долларов).
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