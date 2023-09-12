Китайцы показали стильного конкурента Tesla Model S за $27 400 (фото)

Arcfox Alpha S5 предложит премиальный интерьер и запас хода более 400 км на одном заряде. Новинка будет доступна с задним и полным приводом.

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В Китае рассекретили новый электромобиль от Arcfox — седан Alpha S5. Новинка получит стильный дизайн и богатое оснащение. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Спереди Arcfox Alpha S5 установлены необычные узкие фары с раздельными дневными ходовыми огнями. На бампере есть воздухозаборник.

Задние фонари объединены в один блок. Они получили футуристичную графику, которая состоит из нескольких элементов.

Сзади установлены узкие фонари Фото: DongCheDi

Габариты Arcfox Alpha S5:

длина — 4820 мм;

ширина — 1930 мм;

высота — 1480 мм;

колесная база — 2900 мм.

В интерьере размещен большой центральный дисплей. Вместо приборной панели предусмотрен проекционный дисплей. Также внутри можно будет найти две панели для беспроводной зарядки электронных устройств.

Внутри размещен большой дисплей Фото: DongCheDi

Arcfox Alpha S5 оснастят электромотором мощностью 252 л.с. Он будет питаться от аккумуляторной батареей CATL.

Ожидается, что электрический седан будет доступен в версиях с задним и полным приводом. Запас хода составит более 400 км на одном заряде.

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Arcfox Alpha S5 поступит в продажу в Китае уже в этом году. Начальная цена составит около 200 000 юаней (27 400 долларов).

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