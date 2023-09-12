Китайці показали стильного конкурента Tesla Model S за $27 400 (фото)

Arcfox Alpha S5 запропонує преміальний інтер'єр і запас ходу понад 400 км на одному заряді. Новинка буде доступна із заднім і повним приводом.

Related video

У Китаї розсекретили новий електромобіль від Arcfox — седан Alpha S5. Новинка отримає стильний дизайн і багате оснащення. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Спереду Arcfox Alpha S5 встановлені незвичайні вузькі фари з роздільними денними ходовими вогнями. На бампері є повітрозабірник.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок. Вони отримали футуристичну графіку, яка складається з кількох елементів.

Ззаду встановлено вузькі ліхтарі Фото: DongCheDi

Габарити Arcfox Alpha S5:

довжина — 4820 мм;

ширина — 1930 мм;

висота — 1480 мм;

колісна база — 2900 мм.

В інтер'єрі розміщено великий центральний дисплей. Замість приладової панелі передбачено проєкційний дисплей. Також всередині можна буде знайти дві панелі для бездротової зарядки електронних пристроїв.

Усередині розміщений великий дисплей Фото: DongCheDi

Arcfox Alpha S5 оснастять електромотором потужністю 252 к.с. Він живитиметься від акумуляторної батареї CATL.

Очікується, що електричний седан буде доступний у версіях із заднім і повним приводом. Запас ходу становитиме понад 400 км на одному заряді.

Важливо

Від 105 000 євро: у Європі з'явилися дорогі та незвичайні китайські електрокари (фото)

Arcfox Alpha S5 надійде в продаж у Китаї вже цього року. Початкова ціна складе близько 200 000 юанів (27 400 доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що електромобіль Geely Geometry G6 оновився для 2024 модельного року.