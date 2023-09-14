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Старый 26-летний универсал Nissan ушел с молотка по цене нового Skoda Kodiaq (фото)

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Фото: Bring a Trailer | Nissan Stagea 260RS Autech был выпущен ограниченным тиражом

Nissan Stagea 260RS Autech является самой быстрой модификацией универсала. Автомобиль оснащен 280-сильным двигателем и имеет полный привод.

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На аукционе Bring a Trailer продали заряженный универсал Nissan Stagea 260RS Autech 1997 года. За редкий автомобиль выручили $53 878 — как за новый кроссовер Skoda Kodiaq. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

Всего было выпущено 986 ​​экземпляров Nissan Stagea 260RS Autech. Этот автомобиль изначально был куплен японским дилером. В 2023 году универсал импортировали в США.

Nissan Stagea 260RS Autech окрашен в белый цвет Silky Snow Pearl. Внешний вид дополняют 18-дюймовые легкосплавные колесные диски BBS. Они обуты в шины Falken Azenis RT615K+ 235/40.

Nissan Stagea 260RS Autech Fullscreen
На универсал установлены 18-дюймовые колесные диски
Фото: Bring a Trailer

Версия 260RS Autech отличается новым кузовным обвесом и спойлером на крыше. Также эта модификация мощнее стандартной модели.

Nissan Stagea 260RS Autech Fullscreen
Сзади появился массивный спойлер
Фото: Bring a Trailer

Универсал имеет отличное состояние и не нуждается в ремонте. Пробег авто составляет всего 68 тысяч километров.

В интерьере установлены спортивные передние сиденья из черной и серой ткани. Руль находится с правой стороны.

Nissan Stagea 260RS Autech Fullscreen
Nissan Stagea 260RS Autech имеет богатое оснащение для 90-х
Фото: Bring a Trailer

Одной из особенностей универсала является наличие системы Super-HICAS. Она позволяет поворачивать всеми четырьмя колесами при необходимости.

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Под капотом установлен 2,6-литровый турбированный двигатель RB26DETT мощностью 280 л.с. и 368 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач и дополнен системой полного привода ATTESA E-TS.

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