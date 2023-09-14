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Авто

Старий 26-річний універсал Nissan пішов з молотка за ціною нового Skoda Kodiaq (фото)

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Фото: Bring a Trailer | Nissan Stagea 260RS Autech було випущено обмеженим тиражем

Nissan Stagea 260RS Autech є найшвидшою модифікацією універсала. Автомобіль оснащений 280-сильним двигуном і має повний привід.

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На аукціоні Bring a Trailer продали заряджений універсал Nissan Stagea 260RS Autech 1997 року. За рідкісний автомобіль виручили $53 878 — як за новий кросовер Skoda Kodiaq. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

Загалом було випущено 986 екземплярів Nissan Stagea 260RS Autech. Цей автомобіль спочатку був куплений японським дилером. У 2023 році універсал імпортували в США.

Nissan Stagea 260RS Autech пофарбований у білий колір Silky Snow Pearl. Зовнішній вигляд доповнюють 18-дюймові легкосплавні колісні диски BBS. Вони взуті в шини Falken Azenis RT615K+ 235/40.

Nissan Stagea 260RS Autech Fullscreen
На універсал встановлено 18-дюймові колісні диски
Фото: Bring a Trailer

Версія 260RS Autech відрізняється новим кузовним обвісом і спойлером на даху. Також ця модифікація потужніша за стандартну модель.

Nissan Stagea 260RS Autech Fullscreen
Ззаду з'явився масивний спойлер
Фото: Bring a Trailer

Універсал має відмінний стан і не потребує ремонту. Пробіг авто становить лише 68 тисяч кілометрів.

В інтер'єрі встановлено спортивні передні сидіння з чорної та сірої тканини. Кермо розташоване з правого боку.

Nissan Stagea 260RS Autech Fullscreen
Nissan Stagea 260RS Autech має багате оснащення для 90-х
Фото: Bring a Trailer

Однією з особливостей універсала є наявність системи Super-HICAS. Вона дає змогу повертати всіма чотирма колесами за потреби.

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Під капотом встановлено 2,6-літровий турбований двигун RB26DETT потужністю 280 к.с. і 368 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач і доповнений системою повного приводу ATTESA E-TS.

Раніше Фокус розповів, що на аукціоні продали спорткар Toyota Supra 1994 року випуску.