Новый Mitsubishi L200 получит электрифицированные версии: первые подробности (фото)

Новый Mitsubishi L200 впервые получит гибридные и электрические модификации. Их разработка уже началась.

Related video

Пикап Mitsubishi L200 вскоре ожидает электрификация. Информацию официально подтвердил вице-президент японской корпорации Хироши Нагаока австралийскому сайту Car Expert.

По его словам, в линейке Mitsubishi L200 появятся гибридные и электрические версии. Сейчас ведется их разработка, однако руководство компании пока окончательно не решило, в каком порядке их будут запускать в производство.

Первым появится гибрид Mitsubishi L200 Фото: Mitsubishi

Ранее представители японской компании заявляли, что электропикап появится в течении 5 лет. Вице-президент Mitsubishi подтвердил это, но пока не может точно сказать, когда именно представят новую модель.

Хироши Нагаока считает, что первым появится гибрид Mitsubishi L200, причем произойдет это в краткосрочной перспективе, ведь конструкцию пикапа не нужно кардинально менять. Не исключено, что такую версию получит и новый Mitsubishi Pajero Sport.

Важно

Старая школа: тест-драйв внедорожника Mitsubishi Pajero Sport

А вот подзаряжаемый гибрид и электромобиль потребуют серьезной переделки платформы авто. Впрочем, у Mitsubishi L200 есть преимущество – в пикап можно установить большую батарею.

По мнению Хироши Нагаоки, плагин-гибрид Mitsubishi L200 все же представят раньше, чем электрокар, тем более, что вскоре такой версией обзаведется и один из главных конкурентов – новый Ford Ranger.

Ранее Фокус сообщал, что Mitsubishi снимают с производства свою самую дешевую модель.

Также мы писали, что в Украине появился первый электропикап Ford.