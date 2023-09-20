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Новий Mitsubishi L200 отримає електрифіковані версії: перші подробиці (фото)

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Фото: Mitsubishi | У Mitsubishi L200 з'являться гібридні та електричні версії

Новий Mitsubishi L200 вперше отримає гібридні та електричні модифікації. Їх розробка вже почалася.

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Пікап Mitsubishi L200 незабаром очікує електрифікація. Інформацію офіційно підтвердив віце-президент японської корпорації Хіроші Нагаока австралійському сайту Car Expert.

За його словами, в лінійці Mitsubishi L200 з'являться гібридні та електричні версії. Наразі ведеться їх розробка, проте керівництво компанії поки що остаточно не вирішило, в якому порядку їх запускатимуть у виробництво.

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Першим з'явиться гібрид Mitsubishi L200
Фото: Mitsubishi

Раніше представники японської компанії заявляли, що електропікап з'явиться протягом 5 років. Віце-президент Mitsubishi підтвердив це, але поки що не може точно сказати, коли саме представлять нову модель.

Хіроші Нагаока вважає, що першим з'явиться гібрид Mitsubishi L200, причому станеться це в короткостроковій перспективі, адже конструкцію пікапа не потрібно кардинально змінювати. Не виключено, що таку версію отримає і новий Mitsubishi Pajero Sport.

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А ось гібрид, що заряджається, і електромобіль потребуватимуть серйозної переробки платформи авто. Втім, у Mitsubishi L200 є перевага — в пікап можна встановити велику батарею.

На думку Хіроші Нагаокі, плагін-гібрид Mitsubishi L200 все ж таки представлять раніше, ніж електрокар, тим паче, що незабаром такою версією обзаведеться і один із головних конкурентів — новий Ford Ranger.

Раніше Фокус повідомляв, що Mitsubishi знімають з виробництва свою найдешевшу модель.

Також ми писали, що в Україні з'явився перший електропікап Ford.