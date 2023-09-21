Для поимки особо быстрых преступников: BMW M5 превратили в полицейский автомобиль (фото)

Этот BMW M5 Competition заставляет других водителей ездить аккуратнее. Владелец демонстрирует свой заряженный седан на различных выставках.

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В Германии заряженный седан BMW M5 Competition превратили в точную копию полицейского авто. Такой автомобиль способен преследовать особо быстрых преступников. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Этот необычный седан принадлежит профессиональному автогонщику Флориану Реснику. В его коллекции есть множество других автомобилей BMW.

BMW M5 Competition получил раскраску, которая почти полностью повторяет полицейский автомобиль. Также предусмотрены проблесковые маячки, которые прикреплены к крыше.

BMW M5 Competition принадлежит немецкому автогонщику Фото: Instagram.com/rennleitung_m5

Чтобы не нарушать местные законы, Флориан не ездит на седане по дорогам общего пользования с проблесковыми маячками. Вместо этого автомобиль посещает различные выставки.

Перед тюнингом BMW M5 Competition, автогонщик консультировался с полицией. Чтобы автомобиль был законным, слова "Полиция" на кузове заменили на "Управление гонкой", а от светоотражающих полос решили отказаться.

Такой тюнинг является законным Фото: Instagram.com/rennleitung_m5

Флориан поделился, что многие водители начинают ехать аккуратнее, когда видят его авто на дороге. Автогонщик считает это забавным.

BMW M5 Competition оснащен 4,4-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 625 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-сутпенчатой автоматической коробкой переключения передач.

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