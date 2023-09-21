Для відлову надшвидких злочинців: BMW M5 перетворили на поліцейський автомобіль (фото)

Цей BMW M5 Competition змушує інших водіїв їздити акуратніше. Власник демонструє свій заряджений седан на різних виставках.

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У Німеччині заряджений седан BMW M5 Competition перетворили на точну копію поліцейського авто. Такий автомобіль здатний переслідувати особливо швидких злочинців. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Цей незвичайний седан належить професійному автоперегоннику Флоріану Реснику. У його колекції є безліч інших автомобілів BMW.

BMW M5 Competition отримав розмальовку, яка майже повністю повторює поліцейський автомобіль. Також передбачені проблискові маячки, які прикріплені до даху.

BMW M5 Competition належить німецькому автоперегоннику Фото: Instagram.com/rennleitung_m5

Щоб не порушувати місцеві закони, Флоріан не їздить на седані дорогами загального користування з проблисковими маячками. Замість цього автомобіль відвідує різні виставки.

Перед тюнінгом BMW M5 Competition, автоперегонник консультувався з поліцією. Щоб автомобіль був законним, слова "Поліція" на кузові замінили на "Управління перегонами", а від світловідбивних смуг вирішили відмовитися.

Такий тюнінг є законним Фото: Instagram.com/rennleitung_m5

Флоріан поділився, що багато водіїв починають їхати акуратніше, коли бачать його авто на дорозі. Автоперегонник вважає це кумедним.

BMW M5 Competition оснащений 4,4-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 625 к.с. і 750 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,3 секунди. Максимальна швидкість становить 305 км/год.

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