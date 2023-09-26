На продажу выставили необычный 43-летний электромобиль с феном (фото)

Unique Mobility Electrek 2+2 не стал популярным в 1980-х годах, но теперь считается "жемчужиной" среди электромобилей. Этот автомобиль имеет несколько уникальных конструктивных особенностей.

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В США на аукционе выставили электромобиль Unique Mobility Electrek 2+2 1980 года выпуска. Автомобиль имеет необычный дизайн и оригинальную конструкцию. Подробности об авто сообщили на сайте Barn Finds.

Этот электрокар выпускала небольшая компания из американского Денвера. В 1980-х годах было выпущено всего около таких авто, а спрос на них был минимальным.

Unique Mobility Electrek 2+2 получил странный дизайн с квадратными передними фарами. Также привлекают внимание боковые двери с нестандартным остеклением.

Боковые двери имеют необычную форму Фото: Barn Finds

Электромобиль позаимствовал большинство деталей от автомобилей Volkswagen, Ford и General Motors. Качество модели также было далеко не лучшим из-за скромного бюджета компании. Одной из интересных особенностей автомобиля является фен, который прогревает электромотор в холодную погоду.

Фен прогревает электромотор в холодную погоду Фото: Barn Finds

Этот автомобиль принадлежал компании AmFab Conversions, пока его не выкупил один из экс-инженеров Unique Mobility в 1990-х годах. Через несколько лет он подарил авто своему другу, а в 2019 году его выкупил текущий владелец.

Unique Mobility Electrek 2+2 оснащен электромотором General Electric мощностью 32 л.с. Он работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой переключения передач от Volkswagen Fox.

Интерьер собран из деталей от разных автомобилей Фото: Barn Finds

Электромотор питается от 16 свинцово-кислотных батарей. Они в отличном состоянии и не нуждаются в замене.

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