Культовое американское авто 50-х более 20 лет простояло заброшенным в гараже (фото)

Chevrolet Impala — одна из самых известных американских моделей 60-х годов. Большой 5,3-метровый седан оснащен 4,6-литровым V8.

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В США обнаружили заброшенный Chevrolet Impala 1960 года. Знаменитый американский автомобиль 50-х годов не выезжал на дороги более 20 лет. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Седан прошел реставрацию в начале 2000-х Фото: autoevolution.com

Этот седан Chevrolet Impala поставили в гараж в начале 2000-х. Примечательно, что непосредственно перед этим автомобиль прошел реставрацию, поэтому он выглядит отлично.

Салон автомобиля отлично сохранился Фото: autoevolution.com

Салон и двигатель Chevrolet Impala в хорошем состоянии. Кузов также неплохо сохранился – на нем нет ржавчины и лишь местами видны незначительные царапины. Сейчас его выставили на продажу и оценили в $19 900.

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Chevrolet Impala – культовая полноразмерная модель, выпускавшаяся с 1958 по 2021 годы. Конкретно этот седан относится ко второму поколению.

Под капотом установлен 4,6-литровый V8 Фото: autoevolution.com

Огромный 5,3-метровый автомобиль отличается авангардным дизайном с характерными килями на задних крыльях. Под капотом установлен 4,6-литровый V8 мощностью 170 л. с. – это был базовый двигатель в 1960 году. В паре с ним работает 2-ступенчатая автоматическая КПП.

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