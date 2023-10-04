Убийца суперкаров: компактный седан Audi превратили в 1400-сильный болид (видео)

Audi RS3 LMS R30 Turbo DSG создан для гонок по прямой на различные дистанции. Автомобиль получил новый кузовной обвес и более мощный двигатель.

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Тюнеры доработали заряженный седан Audi RS3. Этот автомобиль стал гораздо мощнее и быстрее стандартной модели. Видео опубликовали на YouTube-канале Gumbal.

Audi RS3 LMS R30 Turbo DSG получил новый кузовной обвес из карбона. Он выделяется расширенными крыльями и белыми колесными дисками с центральной гайкой.

Седан получил новый кузовной обвес Фото: Скриншот

На видео можно увидеть, как этот седан с легкостью разгоняется до 303 км/ч. В этом авто помогает система полного привода Quattro.

Тюнеры провели глубокую модернизацию седана. Он получил улучшенную подвеску и более широкие шины, чтобы быстрее разгоняться с места. Также мастера снизили вес авто, избавившись от внутренней отделки и заднего ряда сидений.

Для защиты водителя внутри появился каркас безопасности. Помимо этого автомобиль обзавелся пластиковыми боковыми стеклами.

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