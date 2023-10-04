Вбивця суперкарів: компактний седан Audi перетворили на 1400-сильний болід (відео)

Audi RS3 LMS R30 Turbo DSG створений для перегонів по прямій на різні дистанції. Автомобіль отримав новий кузовний обвіс і потужніший двигун.

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Тюнери доопрацювали заряджений седан Audi RS3. Цей автомобіль став набагато потужнішим і швидшим за стандартну модель. Відео опублікували на YouTube-каналі Gumbal.

Audi RS3 LMS R30 Turbo DSG отримав новий кузовний обвіс із карбону. Він виділяється розширеними крилами і білими колісними дисками з центральною гайкою.

Седан отримав новий кузовний обвіс Фото: Скриншот

На відео можна побачити, як цей седан з легкістю розганяється до 303 км/год. У цьому авто допомагає система повного приводу Quattro.

Тюнери провели глибоку модернізацію седана. Він отримав поліпшену підвіску і ширші шини, щоб швидше розганятися з місця. Також майстри знизили вагу авто, позбувшись внутрішнього оздоблення і заднього ряду сидінь.

Для захисту водія всередині з'явився каркас безпеки. Крім цього автомобіль обзавівся пластиковими бічними склами.

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Під капотом встановлено новий 3,0-літровий турбований двигун VR6 потужністю 1400 к.с. Це на 1000 сил більше, ніж у стандартного седана.

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