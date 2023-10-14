Электромобиль Tesla выдержал обстрел боевиков ХАМАС и спас владельца (фото)

Tesla Model 3 смогла продолжить движение после обстрела, оторвалась от боевиков и довезла владельца до больницы. В электрокаре насчитали около сотни отверстий от пуль.

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Электромобиль Tesla Model 3 продемонстрировал завидную живучесть во время атаки боевиков ХАМАС на Израиль. Авто выдержало массированный обстрел, но продолжило движение и довезло раненого владельца до больницы. Об этом сообщает издание Walla.

Владелец Tesla Model 3 проживает в кибуце Мефалсим. После вторжения террористов он получил сигнал опасности и поехал на электромобиле в указанное безопасное место сбора жителей.

Электрокар смог доехать до больницы

По дороге наперерез авто выскочил пикап с террористами ХАМАС. По электрокару открыли огонь из автоматов Калашникова и крупнокалиберного пулемета с расстояния в 10 метров.

Боевики посчитали, что перед ними обычное бензиновое авто, поэтому пытались вывести из строя двигатель, а также поджечь бензобак.

"Они не поняли, что это электромобиль, поэтому стреляли в переднюю часть, надеясь поразить несуществующий двигатель, и в заднюю часть, пытаясь поджечь топливный бак, которого у машины нет. Они прострелили мои шины. Я нажал на газ и они начали меня преследовать", — рассказал владелец Tesla.

Электромобиль преодолел свыш 20 км с пробитыми колесами

Израильтянин владеет топовой полноприводной Tesla Model 3 Performance с двумя моторами (по одному на ось) общей мощностью 450 л. с. Поэтому, даже несмотря на то, что седану пробили шины, ему удалось оторваться от боевиков на пикапе.

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Электромобиль Tesla Model 3 ехал со скоростью 170-180 км/ч со спущенными колесами, но все же смог преодолеть 23 км и довезти владельца к больнице в Ашкелоне, а также передать данные геолокации его жене.

Tesla Model 3 в версии Performance получил 450-сильную установку Фото: Tesla

Израильтянин ранен в ногу, руку и голову, а также получил множественные осколочные ранения. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

В электромобиле Tesla Model 3 насчитали около сотни попаданий пуль. Примечательно, что его передние стекла не рассыпались, хотя и пробиты пулями.

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