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Авто Війна в Ізраїлі

Електромобіль Tesla витримав обстріл бойовиків ХАМАС і врятував власника (фото)

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Tesla Model 3 витримав влучення сотні куль

Tesla Model 3 змогла продовжити рух після обстрілу, відірвалася від бойовиків і довезла власника до лікарні. В електрокарі нарахували близько сотні отворів від куль.

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Електромобіль Tesla Model 3 продемонстрував завидну живучість під час атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Авто витримало масований обстріл, але продовжило рух і довезло пораненого власника до лікарні. Про це повідомляє видання Walla.

Власник Tesla Model 3 проживає в кібуці Мефалсім. Після вторгнення терористів він отримав сигнал небезпеки і поїхав на електромобілі в зазначене безпечне місце збору жителів.

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Електрокар зміг доїхати до лікарні

По дорозі навперейми авто вискочив пікап із терористами ХАМАС. По електрокару відкрили вогонь з автоматів Калашникова і великокаліберного кулемета з відстані в 10 метрів.

Бойовики вирішили, що перед ними звичайне бензинове авто, тому намагалися вивести з ладу двигун, а також підпалити бензобак.

"Вони не зрозуміли, що це електромобіль, тому стріляли в передню частину, сподіваючись вразити неіснуючий двигун, і в задню частину, намагаючись підпалити паливний бак, якого у машини немає. Вони прострелили мої шини. Я натиснув на газ і вони почали мене переслідувати", — розповів власник Tesla.

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Електромобіль подолав понад 20 км із пробитими колесами

Ізраїльтянин володіє топовою повнопривідною Tesla Model 3 Performance з двома моторами (по одному на вісь) загальною потужністю 450 к. с. Тож, навіть попри те, що седану пробили шини, йому вдалося відірватися від бойовиків на пікапі.

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Електромобіль Tesla Model 3 їхав зі швидкістю 170-180 км/год зі спущеними колесами, але все ж зміг подолати 23 км і довезти власника до лікарні в Ашкелоні, а також передати дані геолокації його дружині.

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Tesla Model 3 у версії Performance отримав 450-сильну установку
Фото: Tesla

Ізраїльтянин поранений у ногу, руку і голову, а також дістав множинні осколкові поранення. Зараз його життю вже нічого не загрожує.

В електромобілі Tesla Model 3 нарахували близько сотні влучень куль. Примітно, що його переднє скло не розсипалося, хоча і пробите кулями.

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