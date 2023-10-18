Новый Volkswagen Tiguan получит мощную заряженную версию: подробности и первое изображение

Кроссовер Volkswagen Tiguan R станет подзаряжаемым гибридом. Он получит установку мощностью свыше 300 сил и сможет проехать около 100 км на электротяге.

Related video

В линейке Volkswagen Tiguan третьего поколения останется заряженная R-версия. Ее должны представить в 2025 году. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Новый Volkswagen Tiguan R кардинально изменится. Дело в том, что спортивный кроссовер впервые станет подзаряжаемым гибридом.

У Volkswagen Tiguan 2024 уже есть гибридная модификация с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором общей мощностью 272 л. с. Для Tiguan R ее отдачу увеличат и она превысит 300 сил, что позволит разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 5 с. Кроссовер станет экономичнее, а еще сможет проехать до 100 км в электрическом режиме.

Важно

Флагманский электромобиль Volkwagen в Китае оказался вдвое дешевле, чем в Германии

Заряженный кроссовер Volkswagen Tiguan R получит увеличенные тормоза, а его подвеску и рулевое управление доработают и перенастроят. Авто будет доступно только с полным приводом.

Судя по первому рендеру, новый Volkswagen Tiguan R будет отличаться от стандартной модели более агрессивным дизайном передней части, аэродинамическим обвесом и 19-дюймовыми дисками. В салоне установят спортивные сиденья и руль.

Ранее Фокус рассказывал, что кроссовер Volkswagen Atlas получил внедорожную версию.

Также мы писали, что электромобиль Volkswagen ID.4 прошел обновление и стал мощнее.