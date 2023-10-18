Новий Volkswagen Tiguan отримає потужну заряджену версію: подробиці та перше зображення

Кросовер Volkswagen Tiguan R стане гібридом, що підзаряджається. Він отримає установку потужністю понад 300 сил і зможе проїхати близько 100 км на електротязі.

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У лінійці Volkswagen Tiguan третього покоління залишиться заряджена R-версія. Її мають представити у 2025 році. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Новий Volkswagen Tiguan R кардинально зміниться. Річ у тім, що спортивний кросовер уперше стане гібридом, який заряджається.

Volkswagen Tiguan 2024 вже має гібридну модифікацію з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою і електромотором загальною потужністю 272 к. с. Для Tiguan R її віддачу збільшать і вона перевищить 300 сил, що дасть змогу розганятися до 100 км/год менш ніж за 5 с. Кросовер стане економічнішим, а ще зможе проїхати до 100 км в електричному режимі.

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Заряджений кросовер Volkswagen Tiguan R отримає збільшені гальма, а його підвіску і рульове управління доопрацюють і переналаштують. Авто буде доступне тільки з повним приводом.

Судячи з першого рендеру, новий Volkswagen Tiguan R відрізнятиметься від стандартної моделі агресивнішим дизайном передньої частини, аеродинамічним обвісом і 19-дюймовими дисками. У салоні встановлять спортивні сидіння і кермо.

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